Туристка из России разбилась на скалах в Севастополе

Туристка из России разбилась, упав со скалы высотой около 50 метров в поселке городского типа Кача Нахимовского района Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, от полученных травм девушка, 1988 года рождения, скончалась на месте падения.

Специалисты спасательного поста базы отдыха передали тело врачам «скорой помощи» и правоохранительным органам для выяснения обстоятельств несчастного случая.