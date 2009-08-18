Туристка из России разбилась на скалах в Севастополе

10:07, 18 августа 2009
Крым
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Упала с высоты 50-ти метров

Туристка из России разбилась, упав со скалы высотой около 50 метров в поселке городского типа Кача Нахимовского района Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, от полученных травм девушка, 1988 года рождения, скончалась на месте падения.

Специалисты спасательного поста базы отдыха передали тело врачам «скорой помощи» и правоохранительным органам для выяснения обстоятельств несчастного случая.

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