Москва может вторгнуться в Крым, как только накопит силы?

Москва не исключает вторжения в Крым в будущем под предлогом защиты российских интересов, считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Такое мнение он высказал в анализе для американского аналитического фонда "Джеймстаун", анализируя последние действия Кремля, сообщает Радио "Свобода"

По оценке Фельгенгауэра, украинские вооруженные силы не эффективны, но пока что и российское войско не готово к так называемой "освободительной кампании" в густонаселенных районах Украины.

Перед тем как Россия сможет осуществить украинскую миссию, ей, по мнению российского обозревателя, нужно по меньшей мере 3 года радикальной модернизации войска и определенное перевооружение.

Сейчас на горизонте Фельгенгауэр видит новую газовую войну с Киевом, а военная угроза пока что на заднем плане.

В то же время, другой военный эксперт из фонда "Джеймстаун" Роджер Макдермотт отмечает, что после российско-грузинской войны в августе прошлого года Россия начала масштабные изменения в своей армии, планируя реформировать войско до 2020 года.

Программа предполагает отказ от принципа массовой мобилизации в пользу создания мобильных сил, которые смогут отреагировать на приказ о развертывании на протяжении одного часа. Среди планов также кардинальная реформа система военного образования и Генерального штаба, радикальное сокращение офицерского состава.

Еще большим вызовом для России, по мнению Макдермотта, будет модернизация устаревшей военной техники и оружия.

Вопреки определенному скепсису на Западе, обозреватель считает, что уже до конца этого года российскую армию нельзя будет узнать. По состоянию на начало этого года уже половину российских дивизий заменили на бригады, которые послали на обучение, чтоб испытать новые структуры.

Быструю или же даже поспешную военную реформу дополняют правовые шаги. В этом ключе обозреватель рассматривает намерения Кремля изменить порядок использования вооруженных сил России за границей ради защиты российских солдат и граждан.

По оценке Макдермотта, речь идет о правовой базе для будущих российских вооруженных операций за границей.

Эксперт не исключает, что через несколько лет обычные вооруженные силы России не будут иметь конкурентов на бывших советских территориях и будут готовы к внезапному и решительному вмешательству с минимальными последствиями для международного авторитета России.

Украинская правда