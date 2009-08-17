Куницын предъявит Саратову иск на миллион гривен

Севастопольская милиция по итогам проверки заявления председателя городского совета Валерия САРАТОВА о якобы готовящемся на него покушении, «заказчиком» которого является председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, отказала в возбуждении уголовного дела «за отсутствием события преступления».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил КУНИЦЫН на сегодняшнем аппаратном совещании, продемонстрировав при этом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Документ датирован 6 августа 2009 года, но в адрес председателя горадминистрации поступил только после запроса 14 августа.

Как указывается в постановлении, проведенная проверка установила, что 27 июля в кабинет к главе горсовета Севастополя пришел его знакомый Г. и сообщил, что он, находясь в аэропорту Симферополя, услышал разговор между двумя таксистами, которые говорили о том, что КУНИЦЫН якобы готовит покушение на убийство САРАТОВА.

Информацию о готовящемся покушении САРАТОВ «воспринял как реальную, так как считал Г. серьезным человеком, бывшим сотрудником военной контрразведки».

«Проанализировав данные, собранные в ходе проверки заявления САРАТОВА, можно прийти к выводу, что сами пояснения САРАТОВА и гражданина Г. являются непоследовательными, не основанными на деянии, которое должно находиться в непосредственной связи с самим совершением преступления и быть прямо на совершение его направлено, входить в состав законных признаков преступления», - отмечается в документе.

КУНИЦЫН сообщил, что подает иск о защите чести и достоинства. «Выставляю господину САРАТОВУ сумму - миллион гривен. Эти деньги, все до копейки, передам на строительство духовного православного центра», - сказал он.