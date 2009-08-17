Уголовный розыск заинтересовался крымским депутататом
Может, дело возбудят
Управление уголовного розыска крымской милиции проводит проверку по факту избиения футбольного арбитра Сергея Ткаченко, сообщил начальник отдела общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в автономии Александр Домбровский.
Ткаченко утверждает, что его избил депутат парламента автономии Александр Мельник. Мельник подтвердить или опровергнуть эту информацию отказался. «Я никого не трогал. И вообще я сейчас немного занят», – заявил он и бросил трубку телефона.
«Сейчас по нему (заявлению Ткаченко) проводится проверка сотрудниками уголовного розыска. Опрашиваются свидетели, и затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказал Домбровский.
Ткаченко сообщил, что его уже вызывали в управление уголовного розыска для дачи показаний.
Инцидент произошел 9 августа на стадионе «Крымтеплицы» во время матча команд «Райффайзен Банк Аваль» (село Мазанка) и «Крымский сельхозинститут» (поселок Аграрное). Тренером команды «Крымский сельхозинститут» является Мельник.
Арбитр Ткаченко предъявил футболистам КСХИ ряд желтых и красных карточек, а также удалил с поля двух игроков за нарушение правил. После этого, по его словам, на поле вышел Мельник. Ткаченко утверждает, что Мельник ударил его в лицо, в затылок и спину.
Ткаченко намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и профессиональной пригодности.
По материалам Центра журналистских расследований