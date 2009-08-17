Уголовный розыск заинтересовался крымским депутататом

Управление уголовного розыска крымской милиции проводит проверку по факту избиения футбольного арбитра Сергея Ткаченко, сообщил начальник отдела общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в автономии Александр Домбровский.

Ткаченко утверждает, что его избил депутат парламента автономии Александр Мельник. Мельник подтвердить или опровергнуть эту информацию отказался. «Я никого не трогал. И вообще я сейчас немного занят», – заявил он и бросил трубку телефона.

«Сейчас по нему (заявлению Ткаченко) проводится проверка сотрудниками уголовного розыска. Опрашиваются свидетели, и затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказал Домбровский.

Ткаченко сообщил, что его уже вызывали в управление уголовного розыска для дачи показаний.

Инцидент произошел 9 августа на стадионе «Крымтеплицы» во время матча команд «Райффайзен Банк Аваль» (село Мазанка) и «Крымский сельхозинститут» (поселок Аграрное). Тренером команды «Крымский сельхозинститут» является Мельник.

Арбитр Ткаченко предъявил футболистам КСХИ ряд желтых и красных карточек, а также удалил с поля двух игроков за нарушение правил. После этого, по его словам, на поле вышел Мельник. Ткаченко утверждает, что Мельник ударил его в лицо, в затылок и спину.

Ткаченко намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и профессиональной пригодности.

По материалам Центра журналистских расследований