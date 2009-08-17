Военно-патриотические сборы молодежи проведут в Севастополе

Четырехдневный молодежный фестиваль «Военно-патриотические сборы» стартует 21 августа в Севастополе.

Сборы состоятся в долине Золотая Балка (Балаклава), где проходили боевые действия во время Великой Отечественной войны. Это, по сути, будет военный лагерь. Участники будут жить в палатках, готовить еду на полевой кухне, знакомиться с образцами стрелкового оружия, которое сегодня находится на вооружении армии, а также будут принимать участие в спортивных и туристических соревнованиях.

Кроме того, они увидят показательное выступление морских пехотинцев, смогут сами разобрать и собрать автомат, научиться бросать гранаты и использовать противогаз.

Не останется молодежь и без культурной программы – организаторы обещают песни у костра и концерты военной песни.

Участие в мероприятии примут более 350 юношей и девушек из 20 регионов Украины. К участию в сборах приглашена молодежь от 18 лет, но для воспитанников спортивной ассоциации «Тайфун» сделали исключения, поэтому самым молодым участникам сборов всего 9 лет.

На пресс-конференции в УНИАН председатель организации «Гражданская позиция», народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что за период становления независимой Украины на замену системы военно-патриотического воспитания, существовавшей в Советском Союзе, не предложено ничего эффективного. По его словам, такие игры, как «Зарница», включавшие молодежь в активную жизнь и отдалявшие ее от искушений – алкоголя, табака, наркотиков, – были утеряны.

Политик убежден, что подобные мероприятия необходимо возродить. Проведение военно-патриотических сборов, по его мнению, является большим вкладом со стороны общественных организаций, который они вносят без финансирования со стороны государства.