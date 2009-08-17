В День независимости Украины в Крыму запланирован русский протест

Русская община Крыма запланировала на 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, «акцию русского протеста - синхронные шествия сторонников единства русского мира» в городах и районных центрах автономии и в Севастополе.

В распространенном сегодня сообщении организация заявила, что «большинство крымчан» не считает 24 августа праздничным днем, а нынешнее руководство Украины «повсеместно нарушает» права проживающих в автономии русских и русскокультурных граждан.

Шествия пройдут под лозунгами: «Навеки с Россией!», «Будущее Украины и Крыма - в Союзе с Россией!», «Русскому языку - государственный статус!» и «Долой бандеровский режим!». «Участники акций заявят о необходимости восстановления единства русского мира», - отметили в Русской общине.

В Симферополе планируются шествие и митинг. Митингующие примут резолюцию, в которой заявят «о необходимости смены правящего на Украине политического режима законным, демократическим путем и интеграции Украины с Россией в рамках Единого экономического пространства, структур ЕврАзЭС и ОДКБ».

По оценкам организаторов, в запланированных на 24 августа в Крыму мероприятиях примут участие около трех тысяч человек.

Русская община также сообщила о готовящейся 22 августа акции, посвященной Дню российского флага. «План мероприятий предусматривает проведение региональных автопробегов под российскими флагами, массовую раздачу российских флажков крымчанам», - отметили организаторы. Кульминацией акции станет установка триколора площадью 50 квадратных метров на одном из склонов горных вершин Крыма.