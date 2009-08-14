Наши люди в булочную на угнанном самосвале ездят!
14:29, 14 августа 2009Крым
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Керчанину светит штраф или тюрьма
В Керчи 35-летний пьяный местный житель угнал самосвал, чтобы съездить за хлебом.
«Сколько хлебобулочных изделий он собирался купить, так и осталось загадкой, однако для доставки покупки ему понадобился 5-тонный самосвал «ЗИЛ 130», мирно припаркованный на стоянке», - сообщила сегодня пресс-служба милиции Крыма, не уточняя дату происшествия.
Угонщика задержали сотрудники 1-го отдела rерченской милиции и Госавтоинспекции. В настоящее время он дает показания.
«За незаконное завладение транспортным средством в Уголовном кодексе Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от 302500 до 363000 гривен или лишения свободы сроком от 3-х до 5-ти лет», - отметили в милиции.
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