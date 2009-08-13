Корабли Черноморского флота ищут пропавшее в Атлантике судно

Корабли Черноморского флота России приступили к поиску сухогруза Arctic Sea с российским экипажем на борту, пропавшего в Атлантике около двух недель назад, сообщил источник в главном штабе ВМФ РФ.

В среду президент России Дмитрий Медведев поручил министру обороны Анатолию Сердюкову принять все необходимые меры по обнаружению, отслеживанию и в случае необходимости - по освобождению пропавшего судна.

Сухогруз Arctic Sea с российским экипажем из 15 человек должен был прибыть в алжирский порт Беджайя 4 августа. Ранее представитель компании-оператора сообщил, что последняя связь с судном была 1 августа. В СМИ появлялись сообщения, что связи не было с 28 июля. Судно, предположительно, исчезло в Атлантике у побережья Португалии.

«Четыре корабля Черноморского флота, которые направляются из Севастополя в Балтийск, получили задачу подключиться к поиску исчезнувшего судна с российским экипажем, используя весь комплекс радиотехнического вооружения кораблей», - отметил источник в штабе ВМФ.

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