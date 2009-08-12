Тюркский марш единения и мира провели в Симферополе

Марш единения и мира провели представители тюркских народов сегодня в центре Симферополя.

Две сотни представителей Турции, Азербайджана, Татарстана, Якутии, Башкирии, Кипра, Крыма и других стран и регионов, многие из которых были в национальных одеждах, прошли от здания крымскотатарского театра по центральному проспекту Симферополя на главную площадь города.

«Мы проводим марш единения, марш за мир», - сказал один из участников шествия.

Люди несли флаги своих регионов и транспаранты на английском языке в поддержку Восточного Туркестана. Прохожим они раздавали маленькие флажки Турции.

На центральной площади Симферополя активисты отпустили в небо белых голубей - символ мира.

После этого участники XIV курултая Международного объединения тюркской молодежи, который с 10 августа проходит в Крыму, посетили земельный участок на улице Ялтинская, где крымские татары хотят строить Соборную мечеть. Там они провели акцию в поддержку этой идеи - подняли флаги крымскотатарского народа, Украины и объединения тюркской молодежи.

В последний раз тюркский молодежный курултай проводился на крымском полуострове в 1994 году.