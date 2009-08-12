«Союз» попросит суд отменить поправку Зайца к Конституции Крыма

Партия «Союз» утверждает, что подготовила конституционное представление Верховного Совета Крыма в Конституционный суд Украины об отмене «поправки Зайца» к основному закону автономии, которая ограничивает республиканские полномочия.

«Печально известная крымчанам поправка нарушает сам принцип существования Автономной Республики Крым и ставит главный символ автономии – ее Конституцию – в ущербное положение по отношению к другим законам Украины», – говорится в заявлении «Союза».

Верховный Совет Крыма принял Конституцию Крыма 21 октября 1998 года. 23 декабря 1998 года она была утверждена законом Украины с учетом поправки народного депутата Ивана ЗАЙЦА. В поправке говорится о преимуществах украинских законов над положениями Конституции Крыма в случае разногласий.

По мнению активистов «Союза», Крым может самостоятельно найти выход из сложной экономической ситуации, но для этого автономии нужно больше полномочий. «Крым имеет все возможности для развития, однако узколобая и недальновидная позиция официального Киева препятствуют реализации огромного потенциала республики. Наше единственное спасение – Конституция Крыма, полноценно работающая на благо жителей полуострова. Автономия способна самостоятельно найти пути выхода из создавшегося сложного положения», – отметили в пресс-службе.