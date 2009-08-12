В Крыму перевернулась легковушка с пьяным водителем. Погиб пассажир
11:54, 12 августа 2009Крым
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Трагедия в Красноперекопске
Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, перевернулся в городе Красноперекопск в Крыму, погиб пассажир.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ, водитель автомобиля Audi во время выполнения обгона не справился с управлением, легковушка выехала за пределы дороги и опрокинулась.
В результате аварии пассажир автомобиля погиб на месте, водитель получил телесные повреждения.
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