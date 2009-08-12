В Крыму перевернулась легковушка с пьяным водителем. Погиб пассажир

Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, перевернулся в городе Красноперекопск в Крыму, погиб пассажир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ, водитель автомобиля Audi во время выполнения обгона не справился с управлением, легковушка выехала за пределы дороги и опрокинулась.

В результате аварии пассажир автомобиля погиб на месте, водитель получил телесные повреждения.