Тесты для выпускников не будут переводить на языки нацменьшинств

В 2010 году тесты для проведения внешнего независимого оценивания знаний выпускников школ и абитуриентов высших учебных заведений не будут переводиться на языки национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он, в частности, обнародовал основные отличия ВНО в 2010 году, которые определены в приказе министра образования и науки Украины.

Как сообщил ЛИКАРЧУК, оценивание знаний будет проводиться как обязательное по двум предметам: украинскому языку и литературе и – на выбор абитуриентов – по математике или истории Украины. В то же время, общее количество и перечень предметов для тестирований останутся без изменений.

Следующее отличие, по словам ЛИКАРЧУКА, будет заключаться в том, что будут разведены во времени государственная итоговая аттестация в школах и внешнее оценивание. «Сначала состоится государственная итоговая аттестация, и выпускники получат аттестат об общем среднем образовании, а затем состоится внешнее оценивание», - сообщил ЛИКАРЧУК, подчеркнув, что поэтому результаты ВНО не будут влиять на результаты государственной итоговой аттестации.

По словам ЛИКАРЧУКА, это сделано по требованию общественности, в частности, родителей и учителей.

«Третье отличие заключается в том, что не будет осуществляться перевод тестов на языки национальных меньшинств, как это делалось в 2008 и 2009 годах. В следующем году желающие смогут получить только словари по переводу основных терминов на языки национальных меньшинств», - сказал директор Украинского центра оценивания качества образования.