СБУ Крыма пресекла контрабандный вывоз партии сигарет

Сотрудники Службы безопасности в Крыму пресекли попытку контрабандного вывоза через границу Украины более 3 тысяч пачек сигарет импортного производства

Как сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Крыму, сигареты были спрятаны в технических и служебных полостях прицепного международного вагона «Симферополь-Берлин».

«Вагон проходил техническую подготовку на путях экипировочной станции в Симферополе для отправки в пассажирском железнодорожном составе сообщением «Симферополь-Киев» с последующей отправкой в составе «Киев-Берлин», - уточнили в СБУ.

Проведено расследование. Материалы оперативного сопровождения и товар передали в линейный отдел милиции станции «Симферополь» для принятия «процессуальных решений согласно компетенции».

Правоохранители направили руководству Симферопольского пассажирского вагонного депо представление о привлечении проводников вагона к дисциплинарной ответственности.