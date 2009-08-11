Корабли-участники BLACKSEAFOR из Варны взяли курс на Севастополь

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR сегодня утром вышли из болгарского порта Варна и взяли курс на Севастополь (Украина).

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил Украины, на переходе по морю в Севастополь корабли соединения проведут учения по плаванию в ордерах, тактическому маневрированию, сигналопроизводству и связи, передаче грузов на ходу, противовоздушной обороне, борьбе за выживаемость, предоставлению помощи кораблю, терпящему бедствие, и по спасанию человека, оказавшегося за бортом.

Во время пребывания в порту Варна состоялась церемония передачи командования соединениям от украинской к болгарской стороне. В торжественной обстановке заместитель командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины по боевой подготовке и военным учениям заведений контр-адмирал Виктор НОСЕНКО передал полномочия командующего BLACKSEAFOR представителю ВМС Болгарии командиру военно-морской базы Бургас контр-адмиралу Георги МОТЕВУ.

В состав соединения входят фрегат «Смели» (ВМС Болгарии), который стал флагманом BLACKSEAFOR, и на котором размещен оперативный штаб, а также большой десантный корабль «Цезарь Куников» (Черноморский флот Российской Федерации), корвет «Контр-адмирал Мачеллариу» (ВМС Румынии), фрегат «Барбарос» (ВМС Турции). От Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в нынешней активации BLACKSEAFOR принимает участие корабль управления «Славутич».

В соответствии с планом проведения активации, кроме Севастополя (корабли прибудут в город-герой 14 августа), соединение также посетит российский порт Новороссийск.