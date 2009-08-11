Януковича, Тимошенко и Литвина призвали высказаться о России

Лидер коммунистов Крыма, депутат из фракции Коммунистической партии в Верховной Раде Украины Леонид ГРАЧ призвал политиков Юлию ТИМОШЕНКО, Владимира ЛИТВИНА и Виктора ЯНУКОВИЧА заявить свою позицию по вопросам украино-российских отношений.

«В их число входят пребывание в Крыму Черноморского флота России, развитие экономической интеграции, создание единого оборонного союза и укрепление общего культурного и духовного пространства, в том числе через придание русскому языку статуса государственного, а также категорически отказаться от планов втягивания Украины в НАТО», - говорится в комментарии ГРАЧА.

По мнению коммуниста, сегодня политики обязаны определиться, на чьей стороне они находятся: «украинской и российской общественности, выступающей за восстановление крепких братских связей между нашими народами, или ЮЩЕНКО и его режима». По мнению ГРАЧА, курс нынешнего Президента Украины ведет страну «к общенациональной катастрофе».

ГРАЧ согласился с жесткой оценкой Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА курса В.ЮЩЕНКО. «Политика ЮЩЕНКО направлена на искусственное противопоставление друг другу наших братских народов, на использование антироссийских и русофобских исторических мифов для провоцирования напряженности в украинско-российских отношениях, на вытеснение русского языка и канонического православия, соединяющих культурное пространство восточно-славянских государств», - отмечается в комментарии депутата-коммуниста.