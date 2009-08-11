В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение
10:00, 11 августа 2009Крым
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Ожидаются ливни, грозы, град
Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«11 августа 2009 года на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - отметили спасатели.
Последний раз МЧС Крыма объявляло штормовое предупреждение 7 августа.
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