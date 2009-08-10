Форум молодежи тюркского мира открылся в Крыму

Дни молодежи тюркского мира открылись сегодня в Ялте.

«Тюркская молодежь собралась, чтобы создать одну платформу сотрудничества, чтобы узнать проблемы тюрков, обратиться к общественности», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН представитель международной общественной организации Bizim Qirim («Наш Крым») Сейран АЛИЕВ.

XIV Курултай Международного объединения тюркской молодежи собрал 220 делегатов из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Турции, Румынии, Болгарии, Украины, России и других стран. Так, в частности, приехали уйгуры из Норвегии, Голландии, Бельгии.

В Крыму в последний раз подобный съезд проводился в 1994 году.

XIII Курултай тюркской молодежи состоялся в Македонии.

Помимо обсуждения проблемных вопросов, в программе мероприятия - посещение памятных мест в Севастополе и Бахчисарае.

В Симферополе на участке земли, где крымские татары хотят строить Соборную мечеть, тюркская молодежь проведет акцию в поддержку этой идеи. «Будем поднимать флаги: украинские, крымскотатарские и организаций тюрков со всего мира, - как символ того, что весь тюркский мир, а это 350 миллионов (человек), поддерживают крымских татар», - сказал АЛИЕВ.

Дни молодежи тюркского мира и курултай продлятся в Крыму до 15 августа.