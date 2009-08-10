Фестиваль по кайтсерфингу пройдет в третий раз в Крыму

III Международный фестиваль по кайтсерфингу «Вольный ветер» пройдет 14-19 августа на мысе Казантип в Крыму.

Мероприятие проводится под патронатом председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО при поддержке Совета министров автономии и Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА

В соревнованиях ожидается участие спортсменов из Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и других стран СНГ. «Они будут бороться за победу в пяти дисциплинах: курс-рейсе, бордер-кроссе, марафоне, фристайле и вейве», - отметила А.ГОРЕВА.

Цель и задачи фестиваля - развитие и популяризация экстремальных видов спорта, введение кайтсерфинга в Олимпийские виды спорта, патриотическое воспитание молодого поколения спортсменов, пропаганда здорового образа жизни, говорят организаторы.

Кайтсерфинг - катание по волнам на доске, которую тянет за собой большой воздушный змей, напоминающий параплан.