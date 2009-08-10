Налоговая описала имущество двух кафе в Крыму
13:00, 10 августа 2009Крым
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Работали без документов
Имущество двух кафе, работавших без разрешительных документов, описали сотрудники налоговой милиции в поселке Коктебель и городе Ялта в рамках операции «Курорт-2009».
Как сообщила пресс-группа Упраления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, в летнем кафе в пгт Коктебель изъяты холодильные камеры и другие товарно-материальные ценности на сумму порядка 60 тысяч гривен, в Ялте - продукты питания, оборудование для розлива пива и другие ценности на сумму более 50 тысяч гривен.
Материалы по каждому факту будут переданы в суд.
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