Налоговая описала имущество двух кафе в Крыму

Имущество двух кафе, работавших без разрешительных документов, описали сотрудники налоговой милиции в поселке Коктебель и городе Ялта в рамках операции «Курорт-2009».

Как сообщила пресс-группа Упраления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, в летнем кафе в пгт Коктебель изъяты холодильные камеры и другие товарно-материальные ценности на сумму порядка 60 тысяч гривен, в Ялте - продукты питания, оборудование для розлива пива и другие ценности на сумму более 50 тысяч гривен.

Материалы по каждому факту будут переданы в суд.