Больше 3 миллионов человек отдохнули с начала года в Крыму

В этом году в Крыму количество отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12% до 3 млн. 112 тыс. человек.

Как говорится в оперативных данных крымского Министерства курортов и туризма, сегодня в автономии работает 561 здравница, коэффициент заполняемости составляет 86,1%. В это время в 2008 году функционировало на 10 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий больше, заполняемость была 97,2%.

Организованно в таких учреждениях с начала года отдохнули более 576 тыс. человек (за тот же период 2008-го года - более 749 тыс. человек).

Снижение числа отдыхающих в Крыму в сезоне-2009 министерство объясняет мировым финансовым кризисом. «Основная причина недозагрузки Крыма состоит в мировом кризисе», - сказала на днях первый заместитель министра туризма автономии Марина СЛЕСАРЕВА.

От кризиса пострадал не только Крым, но и его конкуренты. По данным СЛЕСАРЕВОЙ, Болгария в этом году потеряла 10% отдыхающих, Египет - 10-15%, Россия - 15%, Турция - до 30%. «В этом ряду Крым достаточно прилично смотрится», - отметила она.