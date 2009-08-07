В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму.

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в автономии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.

«7 августа местами на территории крымской автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер северо-восточного направления, 15-20 метров в секунду», - отметили спасатели.