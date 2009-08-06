Украина вырастила самый большой в мире кристалл

Ученые научно-технологического концерна (НТК) «Институт монокристаллов» вырастили самый большой в мире кристалл – его масса составляет 504 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заведующий сектором выращивания монокристаллов Института сцинтилляционных материалов НТК Владимир ТАРАНЮК.

По его словам, для создания кристалла была применена разработанная в НТК новая технология с низким уровнем просвечивания, благодаря которой кристаллы за 18-19 суток вырастают до полуметра в диаметре. Получить по этой технологии кристаллы весом больше 540 кг пока не позволяет имеющееся в институте оборудование.

ТАРАНЮК отметил, что, несмотря на жесткую конкуренцию на мировом рынке, харьковчане успешно продают свои кристаллы заказчикам из многих стран Европы, Америки, Китая и Японии.

Он сказал, что такие искусственно выращенные кристаллы широко используются в рентгеновском оборудовании больниц, а также в досмотровых системах аэропортов.