Украина требует от России денег для раненой на полигоне ЧФ крымчанки

Министерство иностранных дел Украины вручило вербальную ноту России в связи с ранением украинской гражданки в ходе проведения боевых стрельб подразделениями Черноморского флота РФ, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ноту временному поверенному в делах Российской Федерации в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ вручил и.о. первого заместителя министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО.

31 июля во время проведения стрельб ЧФ на полигоне, арендуемом Российской Федерацией, огнестрельное ранение получила украинка Ольга ЛИТВИНЕНКО.

Этот инцидент произошел из-за игнорирования российской стороной положений Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ на территории Украины и правил проведения учений с использованием стрелкового оружия, считают в МИДе.

Министерство рассчитывает, что российская сторона тщательным образом расследует этот инцидент, привлечет к ответственности виновных, компенсирует причиненный вред здоровью потерпевшей, а также предоставит официальную информацию украинской стороне.

По данным Службы информации и общественных связей ЧФ РФ, жительница Севастополя ЛИТВИНЕНКО получила пулевое ранение на полигоне морской пехоты из-за неосторожности. Несчастный случай произошел из-за игнорирования гражданскими лицами предостерегающих надписей, установленных на месте проезда и прохода на полигон, говорится в сообщении пресс-службы флота.