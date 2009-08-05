В море в Крыму утонул пьяный курортник из Львовской области

Житель Львовской области, который приехал на отдых в Крым, утонул во время купания в Черном море на западе полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии в сакском поселке городского типа Новофедоровка поступила к спасателям накануне вечером.

Молодой человек, 1987 года рождения, отдыхал на побережье со своей девушкой. По ее словам, парень употреблял спиртные напитки и не умел плавать.

В 19.20 турист пошел купаться и пропал. В 19.55 матросы-спасатели заметили в море тело мужчины, вытянули его из воды и приступили к оказанию первой медпомощи, но это не дало положительного результата.

Трагедия произошла на неприспособленном для массового отдыха побережье. «Установлены указатели о запрещении купания. Расстояние до спасательного поста составляло 420 метров», - отметили в МЧС.

Ведется следствие.