Полеты нардепов в Крым обходятся стране в миллионы гривен

Ежегодно каждый народный депутат Украины тратит 2-3 миллиона гривен на расходы, не связанные напрямую с его профессиональной деятельностью, об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа» рассказал политолог, писатель Дмитрий Выдрин.

По его словам, к несанкционированным затратам можно отнести расходы на еженедельные авиаперелеты народных депутатов в Крым. «Я знаю депутатов, которые 40-50 раз в год бесплатно летают в Ялту, поскольку там находятся особняки, яхты», - рассказал политолог. Кроме того, народные избранники летают недешевым бизнес-классом, пользуются услугами VIP-залов аэропортов - 2500 гривен. «Плюс, если он полетел в Крым, его, как правило, встречает кортеж местной власти», - добавил Выдрин.

«Думаю, на каждого депутата можно смело списать 2-3 миллиона гривен, которые никак не относятся к его сфере обязанностей», - заявил политолог.