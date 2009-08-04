Vanco Prуckerchenska планирует потратить 2 млн. грн. на социалку

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) в 2010 году готова выделить более 2 млн. грн. для реализации ряда социальных и обучающих программ, как это и предусмотрено Соглашением о разделе продукции (СРП).

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, как было ранее заявлено, Vanco Prуckerchenska начала подготовку рабочей программы и бюджета на 2010 год, которые она планирует подать на рассмотрение Кабинету министров Украины в октябре 2009 года.

Помимо запланированных прямых инвестиций в разработку Прикерченского участка шельфа Черного моря, компания берет на себя обязательства выделять средства для реализации ряда образовательных проектов в нефтегазовой отрасли Украины, а также программ, способствующих решению острых социальных проблем страны.

Vanco Prуckerchenska планирует направлять средства на благотворительные проекты, ликвидацию последствий стихийных бедствий, стипендии и программы повышения квалификации для украинских специалистов нефтегазовой отрасли.

«Мы подтверждаем свои социальные обязательства и планируем выделить более 2 миллионов гривен на социальные и образовательные программы в 2010 году, как это и предусмотрено Соглашением о разделе продукции. Уже сейчас мы рассматриваем различные пути сотрудничества с профильными украинскими университетами и институтами, экспертными сообществами, благотворительными организациями. Целью такого сотрудничества станет реализация совместных образовательных и благотворительных проектов, направленных на повышения профессионального уровня украинских специалистов, работающих в нефтегазовой сфере, а также помощь социально незащищенным гражданам», – заявил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.