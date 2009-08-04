Луценко готов откупиться от экс-начальника крымской милиции

Государственная исполнительная служба обязала главу Министерства внутренних дел Юрия Луценко выплатить в пользу государства штраф в размере 510 грн за невыполнение решения Апелляционного административного суда Донецка о восстановлении Анатолия Могилева в должности заместителя министра – начальника Главного управления МВД в Автономной республике Крым, сообщает КоммерсантЪ

В декабре 2007 года Могилев подал руководству МВД рапорт о предоставлении ему отпуска, а позже – заявление об увольнении с должности начальника крымского ГУ МВД и из органов внутренних дел. Вместо него руководителем крымской милиции Луценко назначил Николая Ильичева.

В ноябре 2008 года Могилев неожиданно заявил, что решение об отставке он принял под давлением народного депутата Геннадия Москаля (НУНС), в связи с чем подал в Донецкий окружной административный суд иск о восстановлении в должности, который был немедленно удовлетворен. МВД безуспешно обжаловало это решение в Апелляционном админсуде Донецка.

"После решения суда отдел принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство, – рассказал Могилев. – За невыполнение судебного решения на должника в лице господина Луценко государственным исполнителем наложен штраф в размере 510 грн, а требование об исполнении решения направлено повторно".

Луценко отметил, что готов выполнить только половину этих требований. "Я готов заплатить и больше, чем 510 грн, лишь бы этого деятеля и близко не было в руководстве крымской милиции, – сказал глава МВД. – Да и зачем в милиции генерал, который написал рапорт об отставке, а через месяц подал в суд иск о восстановлении в должности якобы потому, что испугался Геннадия Москаля?! Мне в Крыму не нужен генерал, который боится Москаля".