Улов налоговой: 3 мини-отеля, 8 водных велосипедов и 2 катера

Сотрудники налоговой милиции в ходе операции «Курорт-2009» описали имущество трех нелегально работающих мини-гостиниц и пансионатов и изъяли два катера и восемь водных велосипедов.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, выявлены 3-этажная мини-гостиница в ялтинском поселке Кацивели (общая площадь 150 кв. м., 6 номеров, 12 койко-мест.), 4-этажная мини-гостиница в Ялте (общая площадь 400 кв.м., 5 номеров, 12 койко-мест) и мини-панионт в бахисарайском селе Угловое (7 одноэтажных домиков на 5 койко-мест каждый).

В городе Щелкино налоговики изъяли катер «Амур», а в Феодосии – катер «Берди», водные аттракционы «банан» и «таблетка». Владельцы без необходимых документов перевозили отдыхающих.

В черноморском селе Оленевка сотрудники налоговой милиции изъяли восемь водных велосипедов. У владельцев не было разрешающих прокат велосипедов документов.

Материалы по каждому факту будут переданы в суд.