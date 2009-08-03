Эксперты называют основных кандидатов в президенты

Эксперты Агентства моделирования ситуаций считают председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, премьера Юлию ТИМОШЕНКО, действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА основными кандидатами на пост Президента Украины.

Об этом говорится в исследовании АМС, презентованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению экспертов, ресурсная база лишь этих пяти кандидатов позволяет развернуть полноценную всеукраинскую кампанию.

Эксперты АМС отмечают, что степень информационной и пиар-активности этих претендентов в президенты не будет зависеть от их основной цели: попасть во второй тур, победить или просто обновить собственный имидж и “подтянуть” рейтинг к парламентским выборам.

Базовой структурой противостояния, по мнению аналитиков, останется, как и сегодня, “власть против всех и все против власти”. Таким образом, будут соревноваться две психологические парадигмы: либо перевесит тотальное недовольство избирателей властью и государством, либо окажется более сильной усталость от изменений и противостояний и желание стабильности, отмечают эксперты АМС.