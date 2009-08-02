Тимошенко возглавила оргкомитет по празднованию 85-летия «Артека»
10:30, 02 августа 2009Крым
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Юбилей лагеря - через год
|Юлия Тимошенко, фото УНИАН
85-ю годовщину со дня основания "Артек" отметит 16 июня 2010 года, сообщает Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины.
Заместителем председателя оргкомитета стал украинский министр по делам семьи Юрий ПАВЛЕНКО.
В состав организационного комитета также вошли министр образования и науки страны Иван ВАКАРЧУК, мнистр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА и другие.
Оргкомитету поручено подготовить и подать на рассмотрение Кабинета министров проект плана мероприятий по празднованию юбилея детского центра.
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