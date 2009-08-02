Тимошенко возглавила оргкомитет по празднованию 85-летия «Артека»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возглавила организационный комитет по подготовке к празднованию 85-ой годовщины Международного детского центра "Артек" (Крым), сказано в распоряжении правительства.

85-ю годовщину со дня основания "Артек" отметит 16 июня 2010 года, сообщает Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины.

Заместителем председателя оргкомитета стал украинский министр по делам семьи Юрий ПАВЛЕНКО.

В состав организационного комитета также вошли министр образования и науки страны Иван ВАКАРЧУК, мнистр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА и другие.

Оргкомитету поручено подготовить и подать на рассмотрение Кабинета министров проект плана мероприятий по празднованию юбилея детского центра.