В Севастополе с начала года трудоустроено около 7 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности начальника Севастопольского городского центра занятости Александр ШАПИРО.

Он отметил, что ежемесячно через городской центр занятости трудоустраиваются около 300 человек, ежедневно - от 15 до 20 человек; с начала года непосредственно центр занятости трудоустроил около 2 тыс., плюс к этому при содействии службы занятости более 2 тыс. человек трудоустроились, получив в центре занятости необходимые информацию и консультацию.

По его словам, рынок труда в Севастополе, как и в целом в Украине, «достаточно динамичен: если в прошлом году в это время на одну вакансию было 0,5 человека, то сейчас на нее претендуют более двух человек».

Также А.ШАПИРО отметил, что благодаря мерам активной политики занятости, разработанным Государственной службой занятости, стабилизация на рынке труда с начала года имела и продолжает иметь место.

«Мы прогнозируем некоторое оживление на рынке труда с точки зрения появления количества безработных, которые, допустим, уволились и решили летом отдохнуть, а потом прийти к нам и заняться поиском работы. Но с точки зрения создания рабочих мест у меня не очень оптимистический прогноз, потому что, как правило, количество вакансий увеличивается летом», - отметил руководитель городского центра занятости.

Он резюмировал, что ситуация с трудоустройством в Севастополе «управляемая, под контролем и прогнозируемая».