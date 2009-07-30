Марафонец из Севастополя совершит заплыв на 90 км в честь Патриарха

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершит 90-километровый заплыв в честь приезда в Севастополь Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Об этом УНИАН сообщил председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ.

По его информации, в зависимости от направления ветра, СОФЯНИК проплывёт по маршруту Евпатория-Севастополь (протяжённость 90 км) или Ялта-Севастополь (88 км).

Старт заплыва намечен на 31 июля, а финишировать марафонец планирует 2 августа, у Свято-Владимирского собора в Херсонесе, в день приезда Патриарха КИРИЛЛА в Севастополь.

Сопровождать СОФЯНИКА на дистанции (на надувной лодке) будет его друг, инструктор штурмового боя Владимир АНДРУСЕНКО.

Сейчас спортсмен проводит ежедневные тренировки, совершает молитвы и медитации.

Благочинный Севастопольского округа протоирей Сергий (ХАЛЮТА) благословил СОФЯНИКА, сообщил СИНЯВСКИЙ.

Первый марафонский заплыв СОФЯНИК совершил в 2002 году.

Самыми известными его заплывами являются заплыв - от Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент до Владимирского собора в Херсонесе (около 30 километров, 9 часов, 2005 год) и из Евпатории в Николаевку (ночной заплыв, 40 километров, 14,5 часов, 2007 год).

12 июня 2009 года СОФЯНИК проплыл по дистанции длиной в 38 километров из Балаклавы в Севастополь. Этот заплыв спортсмен посвятил 226-й годовщине со дня основания Севастополя.

1 июля севастопольский пловец-марафонец совершил в Стамбуле 6-километровый заплыв через Босфор из Европы в Азию.