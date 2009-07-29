Музей «Балаклава» пополнится немецким самолетом

В подводной экспозиции Военно-морского музейного комплекса «Балаклава», размещенном в бывшем секретном заводе по ремонту подводных лодок в Балаклавской штольне, в августе появится первый экспонат - немецкий военный самолет времен Великой Отечественной войны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Центрального музея Вооруженных Сил Украины полковник Виктор КАРПОВ.

По его информации, 31 июля в Балаклавскую бухту зайдет научно-исследовательское судно «Почаев» Государственного океанариума» Министерства обороны Украины, которое притянет на понтоне к причалу музейного комплекса самолет «Дорнье-124».

Самолет подняли с морского дна бухты Козачья в ходе реализации программы Минобороны по поиску военно-исторических раритетов для комплекса «Балаклава».

Экспонат планируется разместить в водном канале бывшей заводской штольни по ремонту подводных лодок - в подводной экспозиции военно-исторических раритетов, найденных на дне Черного моря.

«Это будет началом выполнения Государственной программы, целью которой является создание в 500-метровом водном канале подводной экспозиции, в которой, как планируется, будут размещены подводные лодки времен первой мировой войны (типа « Нерпа»), немецкая подводная лодка времен первой мировой войны и другие интересные находки, определенные этой программой», - сказал начальник музея,

Программа будет реализовываться «Государственным океанариумом» Министерства обороны Украины и Центральным музеем Вооруженных Сил Украины, сообщил полковник.