Керченский судоремонтный завод приватизируют

ФГИ принял решение

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) принял решение о приватизации государственного предприятия «Керченский судоремонтный завод». Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 29 июля. Согласно информации, первичная стоимость основных активов Керченского судоремонтного завода на 31 декабря 2008 года составляла 43 млн. 46 тыс. грн., остаточная стоимость – 18 млн. 590 тыс. грн. Справка УНИАН. ГП «Керченский судоремонтный завод» занимается ремонтом судов различного назначения, строительством маломерных судов, производством продукции машиностроения и пр.

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