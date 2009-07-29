Украинский флот может остаться без боеготовых кораблей

Минимальный уровень финансирования потребностей Вооруженных сил Украины в 2010 году должен составлять около 20 млрд. грн.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель правления Центра военной политики и политики безопасности Евгений ШЕЛЕСТ.

По оценкам эксперта, эта сумма в современных экономических условиях позволит украинской армии выполнить возложенные задачи, иметь минимально необходимое количество исправных образцов вооружения и военной техники, организовать боевую подготовку и обеспечить социальные гарантии военнослужащих.

Как также отметил Е.ШЕЛЕСТ, показатель условных расходов на одного военнослужащего в Украине составляет около 6,5 тыс. долларов, что почти в 8 раз меньше, чем в России, и в 23 - чем во Франции.

Также, по словам эксперта, если в этом году не будут выделены дополнительные 8,8 млрд. грн. в бюджет Министерства обороны, то, например, в Военно-Морских силах может не остаться ни одного полностью боеготового корабля.