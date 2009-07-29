Камаз врезался в легковушку в Крыму: ранены дети и женщины

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате аварии с участием грузовика и двух легковых автомобилей на дороге Евпатория – Саки в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

КамАЗ, который двигался в сторону Евпатории, допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗом. После этого легковушка врезалась в двигавшийся по встречной Volkswagen Passat.

В аварии травмированы двое граждан России, жители города Электросталь – женщина (1950 года рождения) и мальчик (2002 года рождения) – и трое жителей Сакского района Крыма: девушки (1986 и 1993 годов рождения) и мальчик (2006 года рождения). Все они ехали в ВАЗе.

Пострадавшие доставлены в больницу.