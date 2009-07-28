Визит Патриарха может возродить традицию паломничества в Херсонес

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что запланированный на 2 августа визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Херсонес Таврический может возродить традицию паломничества в эти места.

«Есть письменные свидетельства и археологические артефакты, которые говорят о том, что в VI веке Херсонес был паломническим центром. Существовала традиция, согласно которой паломники заезжали сюда по пути на святую землю, в Иерусалим, поэтому приезд Патриарха возродит эту традицию, и Херсонес, Севастополь станут именно таким паломническим центром», - говорится в обращении САРАТОВА к севастопольцам и гостям города.

Председатель горсовета назвал визит Патриарха в Севастополь «важнейшим событием в жизни православного мира, так как Херсонес, где крестился Великий князь Владимир, и откуда началось распространение христианства по всей Руси, веками оставался и остаётся священным местом для православных».

«Верю, что визит Патриарха станет той объединяющей силой, призывом к благоразумию и пониманию друг друга, а в конечном итоге будет способствовать укреплению мира в нашем общем доме - Севастополе», - отметил САРАТОВ.