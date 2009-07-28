СБУ заранее извинилась за свои учения

Широкомасштабные тактико-специальные антитеррористические учения силовых ведомств пройдут с 3 по 7 августа в Крыму.

Мероприятие организовано под эгидой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-группе Главного управления СБУ в Крыму, учения планируется провести в городе Белогорск и горно-лесистой местности Белогорского и Симферопольского районов полуострова «в окружении сел Курортное, Межгорье, Балки и плато Долгоруковская яйла».

Будут проводиться спецмероприятия, в том числе с применением бронетехники, в этой связи Антитеррористический центр просит жителей и гостей полуострова по возможности ограничить передвижения по этой территории на время проведения учений. «Служба безопасности Украины надеется на понимание местного населения и заранее приносит извинения за возможные неудобства», - отмечается в сообщении.

В учениях будут задействованы силы и средства крымских главков СБУ, МЧС и милиции, а также Внутренних войск МВД Украины, спецподразделений «А» украинской спецслужбы, Военно-морских сил страны, представители власти.

«Основная цель учений - проверка слаженности работы силовых ведомств, предприятий и организаций в условиях чрезвычайных ситуаций, а также усовершенствование системы их взаимодействия и управления при проведении мероприятий антитеррористической направленности», - отметили в СБУ.