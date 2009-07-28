В правительстве Крыма хотят отмены льгот на землю для санаториев

Совет министров Крыма намерен добиваться отмены льгот на землю для санаторно-курортных учреждений автономии, заявила министр экономики республики Светлана ВЕРБА.

Отмена льгот позволит увеличить поступления в бюджет на 120 млн. грн. в год.

Кроме того, подчеркнула министр, автономия на всех уровнях будет поднимать вопрос о пересмотре ставки курортного сбора в зависимости от минимальной зарплаты. По подсчетам Минэкономики, это позволит увеличить поступления на 2,5 млн. грн. в год.