В правительстве Крыма хотят отмены льгот на землю для санаториев
15:20, 28 июля 2009Крым
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120 миллионов на дороге не валяются
Совет министров Крыма намерен добиваться отмены льгот на землю для санаторно-курортных учреждений автономии, заявила министр экономики республики Светлана ВЕРБА.
Отмена льгот позволит увеличить поступления в бюджет на 120 млн. грн. в год.
Кроме того, подчеркнула министр, автономия на всех уровнях будет поднимать вопрос о пересмотре ставки курортного сбора в зависимости от минимальной зарплаты. По подсчетам Минэкономики, это позволит увеличить поступления на 2,5 млн. грн. в год.
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