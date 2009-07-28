Сводный бюджет Крыма в I полугодии выполнен на 96,5%

В январе-июне 2009 года в общий фонд сводного бюджета Крыма поступило 2,2 млрд. грн. доходов, это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Сводный бюджет автономии в I полугодии текущего года выполнен на 96,5%, говорится в докладе министра экономики Крыма Светланы ВЕРБЫ.

Для его пополнения проводилась работа «по стабилизации приватизационного рынка, совершенствованию процедур и способов продажи имущества с использованием прогрессивных способов приватизации имущества».