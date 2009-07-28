Сводный бюджет Крыма в I полугодии выполнен на 96,5%

15:10, 28 июля 2009
Крым
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Поступило на 2,4% больше, чем в 2008-ом

В январе-июне 2009 года в общий фонд сводного бюджета Крыма поступило 2,2 млрд. грн. доходов, это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Сводный бюджет автономии в I полугодии текущего года выполнен на 96,5%, говорится в докладе министра экономики Крыма Светланы ВЕРБЫ.

Для его пополнения проводилась работа «по стабилизации приватизационного рынка, совершенствованию процедур и способов продажи имущества с использованием прогрессивных способов приватизации имущества».

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