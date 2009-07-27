Патриарх Кирилл – Ющенко: в Украине есть поместная церковь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что одним из главных стремлений украинского народа является создание единой Поместной православной церкви.

«Это дорога непростая», – сказал ЮЩЕНКО после совместного с патриархом Московским и Всея Руси КИРИЛЛОМ возложения цветов к памятнику жертвам голода 1932-1933 годов. Глава украинского государства выразил убеждение, что «эту дорогу мы пройдем успешно».

Как передает корреспондент УНИАН, КИРИЛЛ заявил, что православные украинцы подчиняются Патриарху Московскому и всея Руси.

«Сегодня мы чтим память Святого Владимира, который великим деянием – Крещением Руси – содействовал основанию нашей Поместной церкви, которая уже 2000 лет существует», – сказал он.

«Эта церковь, господин Президент, существует. Есть Поместная церковь в Украине, если бы ее не было – не было бы сегодня Украины», – заявил КИРИЛЛ.

Но, по его словам, на теле этой церкви образовались раны, которые нужно залечивать. При этом, отметил КИРИЛЛ, исцеление придет тогда, когда мы будем следовать определенным истинам.

Патриарх подчеркнул, что паствой церковной являются все крещенные православные люди вне зависимости от их политической ориентации, от их симпатий или антипатий, от их понимания истории. «Это все паства единой Поместной церкви. Если мы не будем проецировать на нашу церковную жизнь наши политические предпочтения, то мы освободим нашу дискуссию от того фона, который сегодня так отягощает размышления о будущем православия в Украине», – заявил патриарх КИРИЛЛ.

Он подчеркнул, что хотя патриарх Московский и всея Руси «живет в Российской Федерации, в городе Москве», но «это отец для всех вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем, он отец всех тех, кто принадлежит Православной церкви, входящей в единую юрисдикцию, возглавляемую патриархом».

«Я как патриарх приложу все силы к тому, чтобы по милости Божьей преодолелись разделения», – добавил КИРИЛЛ.