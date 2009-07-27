Налоговая описала две мини-гостиницы и изъяла мотодельтаплан

Сотрудники налоговой в ходе проведения операции «Курорт-2009» описали имущество двух мини-гостиниц в Ленинском районе Крыма и изъяли мотодельтаплан в Сакском районе.

Как сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в автономии, хозяева мини-отелей предоставляли отдыхающим услуги по кратковременному проживанию без разрешающих документов на этот бизнес.

На момент проверки в одной гостинице проживали 15 человек (каждый платил 150 грн. в сутки), в другой – 4 человека (70 грн. – в сутки).

Тем временем, в сакском селе Поповка крымчанин, не имея разрешающих документов, оказывал незаконные услуги по полету на мотодельтаплане. 10 минут полета стоили 200 гривен.

Материалы по каждому из фактов будут переданы в суды.