Севастополь хочет больше денег в качестве компенсации за ЧФ РФ

Севастополю должна быть вдвое увеличена сумма компенсации из государственного бюджета за базирование Черноморского флота Российской Федерации на его территории.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского городского совета, об этом заявил журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ.

«Севастополь вправе рассчитывать на 50% из тех 97,75 млн. дол. США, что составляет около 750 млн. грн., сегодня же город получает только 100 млн. грн., и эта сумма последние годы неизменна, что не соответствует реальным потерям и нереализованным возможностям города в силу неиспользования занятых территорий», - сказал В.САРАТОВ.

Свою позицию руководитель горсовета объяснил тем, что «сегодня российский флот занимает в Севастополе более 3300 гектаров, и многие земли находятся в выгодных для развития города зонах, особенно это причалы, которые можно было бы развивать, а значит значительно пополнять бюджет города».

По мнению В.САРАТОВА, «вопрос о компенсации городу за размещение на его землях Черноморского флота РФ должен обязательно найти свое отражение в законе «О городе-герое Севастополе», который до сих пор не принят».

В.САРАТОВ также отметил важность продолжения участия российской стороны в социально-экономическом развитии Севастополя в связи с базированием Черноморского флота. По его словам, «в 2008 году правительством России для этих целей было выделено более 20 млн. грн., в текущем же году Севастополь планирует освоить 28 млн. грн.».

Как сказал В.САРАТОВ, все упомянутые средства, которые выделяются или будут выделены, в конечном итоге пойдут на улучшение условий жизни горожан, в том числе и семей российских военнослужащих, а также на создание благоприятных условий для базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, что и предполагают украинско-российские соглашения.

Ранее в июле председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН также высказал мнение, что сумма средств, поступающих в город в качестве компенсации за пребывание Черноморского флота РФ, должна быть увеличена в три-четыре раза.