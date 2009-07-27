Милиция Севастополя в восторге от дня флота России
12:15, 27 июля 2009Крым
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Парад посмотрели 70 тысяч человек
Торжества, посвященные Дню Военно-морского флота Российской Федерации, прошли в Севастополе без происшествий, сообщила сегодня пресс-служба милиции города.
"Можно без преувеличения сказать, что для Севастополя это (день ВМФ России) особый праздник", - отмечается в сообщении.
Милиция назвала парад кораблей РФ визитной карточкой Севастополя. "Грандиозное зрелище военно-морского парада посмотрели около 70 тысяч севастопольцев и гостей города", - отметили правоохранители.
Вечерние праздничные мероприятия в центре Севастополя, по данным милиции, посетили более 20 тысяч человек.
Порядок в городе поддерживали 310 милиционеров и более 1100 военнослужащих.
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