Милиция Севастополя в восторге от дня флота России

Торжества, посвященные Дню Военно-морского флота Российской Федерации, прошли в Севастополе без происшествий, сообщила сегодня пресс-служба милиции города.

"Можно без преувеличения сказать, что для Севастополя это (день ВМФ России) особый праздник", - отмечается в сообщении.

Милиция назвала парад кораблей РФ визитной карточкой Севастополя. "Грандиозное зрелище военно-морского парада посмотрели около 70 тысяч севастопольцев и гостей города", - отметили правоохранители.

Вечерние праздничные мероприятия в центре Севастополя, по данным милиции, посетили более 20 тысяч человек.

Порядок в городе поддерживали 310 милиционеров и более 1100 военнослужащих.