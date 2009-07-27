Крымских водителей просят не мозолить глаза патриарху

Крымская милиция сообщает, что 31 июля из-за визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Симферополь будет ограничено движение личного автотранспорта, в этой связи владельцев машин просят заранее спланировать маршруты своего движения в центральной части города.

Согласно сообщению Отдела связей с общественностью милиции автономии, планируется, что 31 июля в 14.00 Патриарх прибудет в аэропорт «Симферополь».

После встречи гостя официальными лицами автономии его кортеж проследует в Свято-Троицкий женский монастырь, расположенный по ул. Одесской, 12. Маршрут движения: аэропорт - ул. Аэрофлотская - Евпаторийское шоссе - эстакада - ул. Киевская - Московское кольцо - пл. Куйбышева - пл. Советская - ул. Ленина - ул. Пролетарская - ул. Октябрьская - ул. Ремесленная - Свято-Троицкий монастырь, уточнили в МВД.

С 16.00 до 16.10 запланирован переезд к месту возрождения кафедрального собора Александра Невского. Маршрут движения кортежа: Свято-Троицкий монастырь - ул. Ремесленная - ул. Октябрьская - ул. Пролетарская - ул. Ленина - пл. Советская - ул. Р.Люксембург - ул. Жуковского.

После посещения Симферополя Патриарх поедет в Форос. «В 16.45 - переезд к месту проживания по маршруту: ул. Жуковского - ул. Гоголя - пр. Кирова - пл. Амет-хана Султана - ул. Козлова - ул. Севастопольская - Бахчисарай - Севастополь - Форос», - отметили в МВД.

Милиция просит водителей во второй половине дня 31 июля «во избежание неудобств» отказаться от проезда по этим маршрутам.

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину начался сегодня.