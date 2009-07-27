Черноморский флот ежегодно будет пополняться подлодкой и кораблем

10:10, 27 июля 2009
Крым
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Надеется главнокомандующий ВМФ РФ...

Главнокомандующий Военно-морского флота Российской Федерации адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ надеется, что начиная с 2010 года удастся закладывать на российских судовервях для Черноморского флота РФ по одному новому кораблю и одной подводной лодке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ВЫСОЦКИЙ заявил журналистам в Севастополе, отвечая на вопрос, будет ли обновляться и перевооружаться Черноморский флот, и будет ли улучшаться его техническая оснащенность.

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