Поставлена точка в деле об избиении главного раввина Севастополя

Ленинский районный суд Севастополя приговорил к четырем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком 41-летнего жителя Новомосковска (Днепропетровская обл.) Романа ШВЕДОВА, который в сентябре 2007 года нанес телесные повреждения гражданину Бениамину ВОЛЬФФУ - главному раввину Севастополя.

Суд также постановил взыскать с Р.ШВЕДОВА в пользу потерпевшего 5 тыс. грн. в счет возмещения морального ущерба.

Как сказано в решении, копией которого располагает УНИАН, суд признал виновным Р.ШВЕДОВА в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью), однако на основании статей 75 и 76 Уголовного кодекса освободил его от отбывания наказания с максимальным испытательным сроком - три года.

Р.ШВЕДОВ полностью признал свою вину и в содеянном глубоко раскаивается, а совершение преступления объясняет состоянием опьянения, говорится в документе.

Суд установил, что 28 сентября 2007 года Р.ШВЕДОВ на улице в центре Севастополя «беспричинно приставал к гражданину Б.ВОЛЬФФУ, задавая ему оскорбительные вопросы по поводу внешнего вида». Затем дважды ударил Б.ВОЛЬФФА по голове, что привело к сотрясению головного мозга у пострадавшего. Кроме того, как указывается в протоколе, Р.ШВЕДОВ намеренно повредил одежду раввина, после чего скрылся с места преступления.

Суд отнес состояние алкогольного опьянения к отягчающим ответственность подсудимого обстоятельствам.

Вместе с тем, как сообщил УНИАН председатель Еврейской религиозной общины «Хабад» Яков ФРАДКИН, община возмущена тем, что суд не принял во внимание имеющиеся в деле факты, свидетельствующие о том, что нападение было совершено по мотивам разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды. «Оскорблением раввина оскорбили практически всех евреев Севастополя. Это вообще недопустимая вещь. И это явно националистическая выходка», - сказал Я.ФРАДКИН.