В Крыму с начала года отдохнули более 2,3 миллионов человек
11:52, 24 июля 2009Крым
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Здравницы заполнены на 87%
Крым с начала года принял на отдых более 2 миллионов 359 тысяч человек, это на 12,6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.
Как говорится в оперативных данных крымского Министерства курортов и туризма, сегодня в автономии работают 560 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 86,9%. В это время в 2008 году функционировали 568 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, а заполняемость была 95%.
Организованно в таких учреждениях отдохнули 463,8 тысяч человек, что на 21,3% меньше, чем за тот же период минувшего года, сообщают исполнительнее комитеты и районные госадминистрации курортных регионов Крыма.
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