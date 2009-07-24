Двое маленьких петербуржцев травмированы в аварии в Крыму

Четыре человека, в том числе трое граждан Российской Федерации, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, уточнив, что авария произошла накануне.

BMW под управлением водителя-россиянина, выезжая со второстепенной дороги возле поселка Мисхор на главную и выполняя поворот налево в направлении Севастополя, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался в сторону Ялты.

Травмированы водитель Volkswagen (житель Ялты, 1961 года рождения) и трое пассажиров BMW: мальчик и девочка из Санкт-Петербурга, оба 2002 года рождения, и житель Мурманской области России, 1983 года рождения.

23 июля на дорогах Крыма произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 16 человек травмированы.