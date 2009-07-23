РФ будет разрабатывать нефтяные месторождения Черного моря

Правительство России будет стимулировать разработку нефтяных месторождений в Охотском и Черном морях.

«Настала очередь стимулировать разработку месторождений в Охотском и Черном морях, где также имеются перспективные нефтяные ресурсы», - сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Он отметил, что правительство РФ продолжит политику создания новых центров добычи нефти и газа, в том числе, и с помощью введения «налоговых каникул».

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что сегодня и объемы продаж упали, и значительным образом снизились цены. Но мы должны быть готовы к выходу из кризисной ситуации, должны быть готовы к изменению экономической конъюнктуры», - подчеркнул ПУТИН, слова которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

Премьер России напомнил, что «нулевые ставки» налога на добычу полезных ископаемых уже установлены для участков недр, расположенных в Восточной Сибири, Ненецком округе, на полуострове Ямал, континентальном шельфе, в Азовском и Каспийском морях.

ПУТИН добавил, что ряд месторождений в этих регионах уже введен в промышленную эксплуатацию, что позволило в текущем году стабилизировать уровень добычи нефти, в определенной степени компенсировать снижение потенциала традиционных нефтяных провинций.